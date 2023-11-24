Ünlü oyuncu Scarlett Johansson nasıl çıplak yakalandığını anlattı

Dünyaca ünlü aktris Scarlett Johansson, kişisel yaşamıyla ilgili son derece özel bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

Sozcu.com.tr

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39 yaşındaki ABD’li aktris Scarlett Johansson, geçmişte hiçbir şeyden haberi olmayan bir yabancıya çıplak şekilde yakalandığını itiraf etti.

2018’de Jimmy Kimmel’in programına konuk olan ünlü oyuncu, yaşadığı utanç verici anı, “Uçakta tuvaleti kullanıyordum, sanırım kapıyı kilitlemedim. Bazen olur. Bilmiyorum, kitledim sanıyordum! Sonra tuvalet kağıdını almaya gittim ve alt tarafım tamamen çıplakken yakalandım.” sözleriyle anlattı.

Kimmel, Johansson dışında talk show programında Dave Bautista, Danai Guira ve Mark Ruffalo gibi ünlüleri de ağırladı. Ünlü sunucu konuklarını teste tabi tutarken bazı isimsiz ifadeleri okudu ve yıldızlara birbirleri hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını sordu.

Johansson uçak macerasını anlatırken yüzü kızardı ve “Avengers” filminde birlikte rol aldığı oyuncu kadrosu ve izleyiciler onun “talihsiz” kazasına gülerek tepkilerini gösterdi.

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