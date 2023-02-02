Ünlü oyuncu Sean Penn’in yardım derneğinde cinsel taciz krizi

Oscar ödüllü aktör Sean Penn'in kurduğu yardım derneği Core'da cinsel taciz iddiaları gündeme geldi.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu ve yönetmen Sean Penn’in 2010’da kurduğu yardım derneği Core hakkındaki iddialar uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı…

ABD’li oyuncunun 2010’da Haiti’de meydana gelen ve 100 bin kişinin öldüğü depremden sonra kurduğu dernek hakkında ortaya atılan iddialar büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Los Angeles’ta Covid-19’la mücadele kapsamında test ve aşı çalışmalarına katılan ve Twitter’ın milyarder kurucusu Jack Dorsey’den 30 milyon dolar bağış alan kurumda finansal yönetim sıkıntısı olduğu ortaya çıktı. Gelen bağışların yönetilmesinde sıkıntı olduğu belirtilirken kurum içinde cinsel taciz iddiaları da ayyuka çıktı.

Kurumun gelen bağışları boşa harcadığı belirtilirken dernekte çalışan bazı görevlilerin cinsel tacize uğradığını söyleyerek şikayetçi olmasından sonra kovulduğu da belirtildi. 23 yaşındaki Sarena Serrano’nun 2020’de cinsel tacize uğradığı ve bu konuyu kurumun hasır altı ettiği de belirtildi. Serrano’nun bu konuyu müdürü ve dernek başkanı Ann Lee’ye de ilettiği ama herhangi bir yanıt gelmediği aktarıldı.

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