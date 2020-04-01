‘Ünlü oyuncu Turhan Kaya corona virüsü nedeniyle öldü’ iddiası

Dizi ve sinema oyuncusu Turhan Kaya, 69 yaşında hayatını kaybetmişti. Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol alan Kaya’nın vefatı ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

İLK TEST NEGATİF ÇIKTI

sozcu.com.tr’nin Kaya’nın yakın çevresinden edindiği bilgiler şöyle:

Ünlü oyuncu bir süre önce öksürük rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti. Burada kendisine corona virüsü testi yapıldı. Test negatif çıkınca Kaya evine geri gönderildi.

Rahatsızlığı geçmeyen Kaya, 10 gün önce yine öksürük şikâyetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İkinci kez hastaneye giden Kaya’ya yeniden test yapıldı. Ancak sonuçlar gelmeden Kaya hayatını kaybetti.

Kaya’nın vefatıyla sarsılan ailesi, ölüm nedeni ile ilgili net bir bilgi alamadı. Kaya’nın vefatının ardından corona virüsünden vefat edenler gibi apar topar defnedildiği öne sürüldü.

“VİRÜSÜ HASTANEDE KAPTI” İDDİASI

Ünlü oyuncunun oğlu Theo Kaya da babasının ölüm nedeninin corona virüsü olduğunu açıkladı. Kaya'nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Ancak hiçbirinde virüs bulgusuna rastlanmadı. Theo Kaya, babasının hastanede corona virüsüne yakalandığını iddia etti.