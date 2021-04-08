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Ünlü oyuncu yaşama gözlerini yumdu

Aralarında Seinfeld, Twin Peaks ve Married with Children gibi kült yapımlarda rol alan Walter Olkewicz'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Deneyimli oyuncunun bir süredir sağlık sorunu yaşadığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:13, 08/04/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Ünlü oyuncu yaşama gözlerini yumdu

İkiz Tepeler, Seinfeld, ER, Cheers ve Grace Under Fire gibi yapımlarda rol alan 72 yaşındaki deneyimli oyuncu Walter Olkewicz yaşamını yitirdi.

Salı sabahı yaşamını yitiren 72 yaşındaki oyuncunun bir süredir sağlık sorunu yaşadığı belirtildi. Olkewicz’in yaşamını yitirdiği haberini oğlu Zak Olkewicz doğruladı. Olkewicz, “O yaptığı her işte yaratıcılık sevgisini yansıtmaya çalıştı, iyi bir adamdı. O tutkuyu bana verdi ve ben de bu tutkuyu torunlarına aktarmaya çalışacağım” dedi.

İkiz Tepeler’de Jacques Renault karakterini canlandıran Olkewicz en son 2017 yılında kameraların karşısına geçmişti. Komedi dizisi Seinfeld’de “Kablo TV’ci adam Nick” karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken Olkewicz’in bir süredir tedavi gördüğü de belirtildi.

dizisi oyuncu Sağlık salı
Yayınlanma Tarihi:13:11,