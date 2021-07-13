Ünlü oyuncu Zsa Zsa Gabor, son yolculuğuna uğurlandı

18 Aralık 2016’da yaşamını yitiren ünlü oyuncu Zsa Zsa Gabor, ölümünden yaklaşık 5 yıl sonra son yolculuğuna uğurlandı. 1930’larda Macaristan güzellik yarışmasını kazanan ve varlıklı bir ailenin ferdi olan Sza Sza Gabor, aralarında Türk diplomat Burhan Belge’nin de olduğu 9 evlilikle gündeme gelmişti.

1986’dan yaşamını yitirdiği 2016 yılına kadar evli kaldığı Frederic Prinz von Anhalt ile mutlu bir birlikteliği olan Gabor, 99 yaşında ölmeden önce Macaristan’da gömülmek istediğini söylemişti.

“SON İSTEĞİ BUDAPEŞTE’YE GELMEKTİ”

Von Anhalt, Gabor’un küllerini Londra’dan Almanya’ya Almanya’dan da Budapeşte’ye getirdiğini söylerken, küllerin bir kısmının ise Los Angeles’ta kaldığını dile getirdi. Von Anhalt, “Onun vasiyetindeki isteği Budapeşte’ye gelmekti. Kesinlikle Budapeşte’de olmak istiyordu çünkü babası da burada yatıyor” dedi.

1952’de Moulin Rouge ve 1953’te Lili’nin de aralarında olduğu 30’dan fazla filmde rol alan Gabor, 1970’lerde düşük bütçeli yapımları geri çevirmişti. Gabor o dönemde yaptığı açıklamada, “Ben bir karakter olabilirim fakat bir karakter oyuncusu olmak istemiyorum” sözlerini kullanmıştı.

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