Ünlü oyuncudan İsrail’e tepki: Bu delilik

ABD'li ünlü oyuncu John Cusack, İsrail ile Hamas arasında başlaması beklenen 4 günlük ateşkes öncesinde İsrail'in dün akşam gerçekleştirdiği bombardımana tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Thin Red Line, 2012, High Fidelity, Serendipity ve Identity gibi ünlü filmlerin başrol oyuncusu John Cusack, dün İsrail ile Hamas arasında üzerinde anlaşmaya varılan ateşkes öncesinde İsrail’in dün akşam Gazze’de yaptığı saldırıyı eleştirdi.

Cusack, İsrail’in bombardımanıyla ilgili bir habere, “Bu delilik. Eğer ateşkesi kabul ettiyseniz, son öldürmeleri mi hallediyorsunuz?” yorumunu yaptı.

Ünlü Hollywood yıldızı bir başka gönderisinde ayrıca, “Vietnam, Kongo, Ruanda. Dünya Filistin’in listeye katılmasına izin verecek mi? Filistin halkına yönelik bu savaş, Gazze’nin kuşatılması ve yok edilmesi bir insanlık suçudur. ABD işgali destekliyor ve devam eden bu suçları finanse ediyor. Bunlar uluslararası hukukun gerçekleridir. Bu gerçekleri değiştirebilecek hiçbir şey yok. Her iki tarafın da daha önce yaptığı dehşetlerin hiçbiri bu gerçekleri değiştirmiyor” dedi.

Cusack açıklamasının devamın ise, “Kitlesel cinayeti ahlaki açıdan meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim bu gerçekleri değiştirmeyecektir. Zulümlerin hiçbir miktarda yanlış eşdeğerliği veya canlı kalkan kullanmak veya devletin rehineleri geri almak için toplu katliam yaptığını belirtmek bu gerçekleri değiştirmeyecektir. Hiçbir şey bu gerçekleri değiştirmeyecek” yorumunu yaptı.

Cusack, “Bu dehşet, bunları finanse eden ABD’nin rızası olmadan gerçekleşemez” açıklamasını yaparak Washington’ı da eleştirdi.

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