Ünlü oyuncudan Scientology’e dava

ABD'li aktris Leah Remini, medyatik isimlerin de üyesi olduğu Scientology Kilisesi'ne "taciz, göz korkutma, gizli takip ve karalama kampanyası" gerekçesiyle dava açtı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de King of Queens ve Cheers gibi komedi dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Leah Remini, “taciz, göz korkutma, gizli takip ve karalama kampanyaları” suçlamasıyla Scientology Kilisesi ve kilisenin lideri David Miscavige’e dava açtığını duyurdu.

ABD’li bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından 1950’de kurulan ve 1954’te Scientology Kilisesi adını alarak dini kuruluşlara uygulanan vergi muafiyetinden yararlanan Scientology Kilisesi, zaman içinde dünya basınında tarikat olarak adlandırılmaya başladı.

2013 yılında Scientology Kilisesi’nden ayrılan Leah Remini dün yaptığı basın açıklamasında, takipçileri arasında Tom Cruise ve John Travolta gibi birçok ünlünün de olduğu Scientology’nin kendisine karşı 17 yıl boyunca taciz, göz korkutma, gizli takip ve karalama kampanyası yürüttüğünü ifade etti. Remini açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Scientology kurbanlarını savunmak hayatımı ve kariyerimi önemli ölçüde etkilese de Scientology’nin beni susturma yönündeki nihai amacı başarılı olmadı. Bu dava Scientology’nin bana yaptıklarıyla ilgili olsa da son yetmiş yılda Scientology’nin binlerce hedefinden biriyim.

Basın, Scientology’nin kişisel hayatlarını ve kariyerlerini mahvedebilecek sofistike bir istihbarat operasyonuyla karşılaşmadan Scientology hakkında haber yapma hakkına sahiptir. Kolluk kuvvetlerinin iş kaybından korkmadan Scientology’deki suçları soruşturma hakkı vardır.”

KİLİSEDEN AÇIKLAMA: DAVA GÜLÜNÇ

Scientology Kilisesi ise Remini’nin basın açıklamasına ve davasına karşılık olarak şu açıklamayı yaptı:

“Bu dava gülünç ve iddialar tamamen delilik. Remini 10 yıldır nefret ve yalanlar yayıyor. Şimdi insanlar ifade özgürlüğü haklarını kullandıklarında bundan rahatsız oluyor ve ifade özgürlüğü karşıtı bir bağnaz olduğunu ifşa ediyor.” (DHA)