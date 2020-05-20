Ünlü oyuncular, Taika Waititi öncülüğünde YouTube’da kitap okuma etkinliği yapacak

Benedict Cumberbatch, Meryl Streep ve Cate Blanchett gibi ünlü oyuncular, Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi öncülüğünde internet üzerinden kitap okuma etkinliği düzenliyor. YouTube'da 10 bölüm olarak planlanan etkinliğin gelirleri, corona virüsü salgınıyla mücadele için bağışlanacak.

Dünyanın en prestijli oyuncuları Meryl Streep, Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett ve Chris Hemsworth, yönetmen Taika Waititi öncülüğünde, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına bağış toplamak için kitap okuma etkinliğinde bir araya geliyor.

Ünlü oyuncular, Roald Dahl’ın unutulmaz eseri James and the Giant Peach (Dev Şeftali) kitabını okuyacak.

Başarılı oyuncuların toplamda 10 bölümde okuyacağı seri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri YouTube üzerinden izleyiciyle buluşacak.

İlk olarak Chris ve Liam Hemsworth kardeşlerin 18 Mayıs’ta başladığı okuma etkinliği, Meryl Streep ve Benedict Cumberbatch ile devam etti.

Gerçekleşecek olan etkinliğin tüm geliri, sağlık kurumları ve çalışanlarına yardım amacıyla salgınla mücadele eden Partners in Health adlı kuruluşa bağışlanacak.

Kitap okuma serisinde yönetmen Waititi’ye eşlik edecek isimler ise şöyle: Utkarsh Ambudkar, Cate Blanchett, Jamie Cullum, Benedict Cumberbatch, Roman Griffin Davis, Cara Delevingne, Cynthia Erivo, Beanie Feldstein, Josh Gad, Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, Mindy Kaling, Nick Kroll, Kumail Nanjiani, Lupita Nyong'o, Sarah Paulson, Billy Porter, Gordon Ramsay, Eddie Redmayne, Ryan Reynolds, Ben Schwartz, Meryl Streep, Tessa Thompson, Olivia Wilde, Ruth Wilson ve Archie Yates.