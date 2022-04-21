Ünlü aktörün katil olduğu filmin prodüktörlerine ceza

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in, "Rust" filminin çekimlerinde kazara görüntü yönetmenini öldürmesi sonucunda filmin prodüktörlerine para cezası verildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Rust” filminin çekimleri sırasında, kuru sıkı olduğunu düşündüğü tabancayla ateş eden ünlü aktör Alec Baldwin, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olmuştu.

Korkunç olayın yankıları henüz devam ederken mahkeme tarafından filmin prodüktörlerine para cezası verildiği bildirildi.

“SETTE İHMAL VAR” VURGUSU

Guardian’ın haberine göre, New Mexico İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu yaptığı açıklamada, “Rust” filminin prodüktörlerinin söz konusu olayda ihmallerinin bulunduğu belirtti. Şirketin sette ateşli silah güvenlik prosedürlerine uymadığını söyleyen büro, prodüktörlere para cezası kesti.

Prodüksiyon şirketinin yaklaşık 2 milyon TL (139.793 Dolar) ödemesi gerektiğini belirten büro şefi Bob Genoway, “Araştırmacılarımızın bulgularına dayanarak, ateşli silah kullanımı ve yönetimin bu bariz tehlikelere karşı harekete geçmemesi konusunda çalışanlara yönelik bir dizi bariz tehlike olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Ölümcül set kazasının ardından 63 yaşındaki Alec Baldwin'in telefonunu yetkililere teslim etmemesi gibi kimi davranışları tepki topladı ve kamuoyunda da “yeterince üzülmediği” şeklinde bir imajı oluştu. Ünlü aktör, kazadan 5 ay sonra sekizinci çocuğunun doğacağını duyurdu.

İlginizi Çekebilir Alec Baldwin görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

İlginizi Çekebilir Alec Baldwin sekizinci kez baba oluyor