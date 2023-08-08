Ünlü oyuncunun uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü aktris Sandra Bullock'un 2015'ten beri birlikte olduğu erkek arkadaşı Bryan Randall'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hollywood’un ünlü simalarından Sandra Bullock’un uzun süredir sevgilisi olan fotoğrafçı Bryan Randall’ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Üç yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden ve bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmayan 57 yaşındaki Randall en son 2020 yılında kameraların karşısına çıkmıştı.

2015 yılında Bullock’un oğlu Louis’in doğum gününde ünlü oyuncu ile tanışan Randall, o zamandan beri Bullock ile aşk yaşıyordu. Bir süredir ALS ile mücadele eden Randall, fotoğrafçılık kariyerinden önce manken olarak tanınıyordu.

Jesse James ile boşandıktan beş yıl sonra Randall ile ilişkiye başlayan Bullock, bu ilişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih etmişti. Randall’ın ailesi bir açıklama yayınlayarak, “Bryan Randall’ın 3 yıl süren ALS ile mücadelesini kaybettiğini ve huzur içinde yaşamını yitirdiğini söylemekten dolayı çok üzgünüz. Bryan, ALS ile yolculuğunu saklı tutmak istedi” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Kan donduran olay: Ünlü aktörün oğlu erkek arkadaşını öldürüp parçalara ayırmış