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Aşı olan ünlü oyuncu Hillary Duff’a, Delta varyantı bulaştı

ABD'li oyuncu Hillary Duff sosyal medyada yaptığı paylaşımda Covid-19'a yakalandığını söyledi. Genç oyuncu, "Delta varyantı tam bir pislik" yorumunu yaparak yatakta çekilmiş bir selfie paylaştı.

SOZCU.COM.TR
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Aşı olan ünlü oyuncu Hillary Duff’a, Delta varyantı bulaştı

ABD’li ünlü oyuncu kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta Delta varyantıyla mücadele ettiğini söyledi.

Aşı olmasına rağmen corona virüsünün bulaştığını dile getiren Duff, “Bu delta varyantı tam bir pislik. Semptomlar, baş ağrısı, koku ve tat alma duygusunun kaybı, sinüste baskı, beyin sisi. Aşı olduğum için mutluyum” ifadesini kullandı.

Hillary Duff, “Aşı olduğum için mutluyum” dedi.

Yapılan araştırma ve şirketlerin açıklamasına göre corona virüsü aşıları yüzde 100 koruma sağlamazken çok nadir de olsa aşı olan kişilere aşının bulaşabildiği belirtildi.

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