Ünlü oyuncuyu evinde çıngıraklı yılan ısırdı
Testere” filminin oyuncularından Cary Elwes'i çıngıraklı yılan ısırdı.
Elwes'in, Malibu'daki evinde bahçeyle uğraşırken ısırıldığı ve acilen Los Angeles'ta bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Oyuncu, hastanedeki tedavisinin ardından sosyal medyada, ısırılan parmağının fotoğrafını paylaştı. Elwes, mesajında sevenlerine iyi olduğunu bildirdi.
59 yaşındaki Elwes, “Testere” filminin yanı sıra “The Princess Bride”, “Robin Hood: Men in Tights”, “Liar Liar” ve “Twister” yer alıyor.
Elwes'in yeni projesi ise Zach Snyder'ın yöneteceği “Rebel Moon”.