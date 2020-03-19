Ünlü piyanist Selçuk Gündemir vefat etti!

Türkiye'nin ünlü piyanistlerinden olan Selçuk Gündemir hayatını kaybetti. Fazıl Say'ın da hocası olan Gündemir'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

FAZIL SAY HOCASININ ARDINDAN PAYLAŞTI

Fazıl Say ünlü piyanistin ölümü hakkında sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Sevgili Selçuk Gündemir hocamız, çok değerli piyanist ve nice piyanistin hocası, kaldığı bakımevinde bu sabah vefat etti, başımız sağ olsun, nurlar içinde yatsın, 14 yıl önce giden eşi, hocam Kamuran beyin yanındadır şimdi,tekrar kavuştular.. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun” Selçuk Gündemir'in kendisi gibi piyanist ve piyona hocası olan eşi Prof. Kâmuran Gündemir de 2006 yılında vefat etmişti.

