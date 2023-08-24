Ünlü rapçi 50 Cent’in “sütyen” çıkışı hayranlarını güldürdü

Dünyaca ünlü rapçi 50 Cent, yaptığı esprili paylaşımla hem Kanadalı rapçi Drake'e gönderme yaptı hem de hayranlarını güldürdü.

Sozcu.com.tr

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“In Da Club” ve “21 Questions” isimli şarkılarıyla tanınan ABD’li rapçi 50 Cent, çarşamba sabahı erken saatlerde Instagram’da yayınladığı bir videoda rapçi Drake’e turnelerde nasıl davranıldığına, özellikle de sahnede kendisine fırlatılan “sütyen” miktarına dair kıskançlığını dile getirdi.

48 yaşındaki ünlü isim, son The Final Lap Tour şovlarından birinde sahne arkasında şaka yollu bir şekilde ekibinden kendisine “Drake’miş gibi” davranmalarını isterken ve hayranların kendisine nasıl sütyen atmalarını sağlayacaklarını bulmaya çalışırken videoya çekildi.

Etrafındaki çalışanlara, “Drake’e bu şekilde davranmıyorlar. Ona sütyen fırlatıyorlar. Ben ne alacağım? Lütfen bana birkaç Drake hayranı getirebilir misin? Burada kendimi özel hissetmeye ihtiyacım var,” diyen ünlü rapçi, “Bana Drake’mişim gibi davranmalarına ihtiyacım var. Drake her gece sütyen alırdı! Ben de kariyerimin başında sütyen alırdım.” diyerek espri yaptı.

“Drake gibi her gece sütyen almamı sağlayacak kadar ateşli bir prodüksiyonu koordine edebilir miyiz?” diye ekleyen 50 Cent, “göğüs” görmek istediğini de video açıklamasına ekledi.

Şu sıralar 21 Savage ile It’s All a Blur Tour’da sahne alan Drake’in son konserleri, rapçiye sahnede atılan sütyenlerle viral hale geldi.

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