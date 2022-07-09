Ünlü rapçi Cardi B mikrofonla hayranını mı dövdü?

ABD'li rapçi Cardi B, bir festivalde elinde mikrofonla bir hayranına vuruyormuş gibi görüntülendiği anları inkar etti.

Sozcu.com.tr

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29 yaşındaki rapçi Cardi B, Wireless Festivali’nde izleyicilerle kavga ettiği ve birine mikrofonla vurduğu anları kabul etmedi.

Daily Mail’in haberine göre, Twitter’da dolaşmaya başlayan videonun ardından Cardi B açıklama yapmak durumunda kaldı.

Festivalde kalabalığın içindeki bir hayran tarafından Twitter’a gönderilen bir videoda ünlü rapçi, mikrofonunu havaya sallamadan ve görünüşe göre yere çarpmadan önce kalabalığın önüne doğru eğildi.

Hayranı, videoya şu notu yazdı: “Cardi B, Wireless Festival’de sahnede hayranla dövüşüyor”.

Ancak adını temize çıkarmak için açıklama yapan Cardi B, diğer videolar da ortaya çıkmaya başladıkça bunun bir kavga olmadığını açıkladı.

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