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Ünlü rapçi evinde ölü bulundu

Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul'deki evinde ölü bulundu.

Güncellenme: 13:58, 25/01/2021
Haberler Kültür Sanat
Ünlü rapçi evinde ölü bulundu

Sahne adı Iron olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul’deki apartman dairesinde ölü olarak bulundu.

Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol’ün yatakta bulunduğunu ve vücudunda kanamaların meydana geldiğini bildirdi.

Ünlü rapçi daha önce mahkemeye çıkmıştı.

UYUŞTURUCU KULLANIMINDAN MAHKEMEYE ÇIKMIŞTI

Rapçi Heon-cheol, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı.

2017’de ise eski kız arkadaşına saldırıdan tekrar mahkemeye çıkmış, 80 saatlik kamu hizmeti yapmakla cezalandırılmıştı.

Güney Kore Kore para uyuşturucu