Ünlü rapçi Puff Daddy yine cinsel saldırıyla suçlanıyor

Kaliforniyalı bir kadın, 1991'de New York'ta ünlü rapçi Puff Daddy'nin kendisini uyuşturucuyla kandırdığını, taciz ettiğini ve seks kaseti çektiğini iddia etti. Daddy, geçtiğimiz günlerde de eski sevgilisi tarafından tecavüz ve fiziksel yaralama ile suçlanmıştı.

Sozcu.com.tr

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Grammy ödüllü şarkıcı son günlerde skandal iddialarla gündeme geliyor. Asıl adı Sean John Combs olan ancak Puff Daddy, P. Diddy, Sean John, Puff ve Puffy gibi isimlerle anılan ünlü rapçi cinsel saldırı suçlamalarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Cassandra Ventura isimli şarkıcının 10 yıldan fazla süredir Puff Daddy’nin tacizine uğradığını iddia etmesinden sonra bir yeni suçlama daha geldi.

Kaliforniyalı bir kadın, Sean Diddy Combs’u 30 yıl önce öğrenciyken kendisine ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan bir dava açtı. Joi Dickerson-Neal, 1991 yılında Combs’la tanıştığında Syracuse Üniversitesi’nde psikoloji öğrencisi olduğunu söyledi.

O zamanlar Harlem’de bir restoranda garson olarak çalışan Neal aslında müzik endüstrisinde çalışmak istiyordu. Ancak bu sırada Diddy’nin saldırısına uğradığını iddia ediyor.

UYUŞTURUCU, TECAVÜZ… HEPSİNİ KAYDETMİŞ

Diddy’nin bir randevu için kendisine baskı yaptığını, daha sonra Diddy tarafından bir daireye götürülmeden önce içkisine bir şey katıldığını ve ardından ünlü rapçinin cinsel saldırıda bulunduğunu ve bunu filme aldığını iddia ediyor.

Neal, videonun paylaşıldığını hatta R&B grubu Jodeci’nin bir üyesi olan DeVante Swing’in kendisine görüntüleri herkesin gördüğünü söylediğini belirtiyor. Dickerson-Neal, bu karşılaşma nedeniyle travma yaşadığını ve üniversiteyi bıraktığını, diplomasını alamadığını ve müzik kariyeri hayallerinden vazgeçtiğini iddia ediyor.

Dickerson-Neal’in davası, cinsel istismar mağdurlarına, zaman aşımı süresi dolmuş olsa bile, dava açmaları için süre tanıyan bir New York yasası o kapsamında açıldı.

ESKİ SEVGİLİSİ DE DAVA AÇMIŞTI

Mahkeme belgelerinde, Dickerson-Neal, Diddy’nin eski kız arkadaşı Cassie’den (Cassandra Ventura) ilham aldığını söylüyor.

Cassie de aynı yasadan yararlanarak Diddy’nin karşısına çıkmış ve davayı açtıktan bir gün sonra Diddy ile mahkeme dışında anlaşmıştı.

Dickerson-Neal, Combs ile buluştuğunda içkisine bir şey koyulduğunu ve bu yüzden sersemlediğini iddia etti. Neal, ardından Diddy’nin arabasına bindi ve bir apartman dairesine gittiler. Arabadayken, kendisiyle birlikte esrar içmesi için ona baskı yapıldığını da belirtti.

Dickerson-Neal polise gitmediğini ancak en yakın arkadaşına anlattığını söyledi. Neal ayrıca, Combs’un saldırıyı filme aldığını ve bunun hayatının ve kariyerinin geri kalanında peşini bırakmayacağını bildiğini öğrendiğinde çok utandığını belirtiyor.

İNKÂR ETMİŞ

Belgelerde şunlar belirtiliyor: “Davacının annesi, Davacının duygusal durumundaki ani düşüşten ve artık yaşamak istemediğine dair tekrarlanan iddialarından o kadar endişelendi ki, Davacının annesi ona Acil Servise gitmesi talimatını verdi. Davacı, duygusal travmasını tedavi etmek için bir psikiyatri ünitesine yatırıldı ve doktorları ona klinik depresyon teşhisi koydu.

Davacı taburcu olduktan sonra, günlük etkileşimler saldırı anılarını tetiklediğinden duygusal çalkantı yaşamaya devam etti. Davacı aynı zamanda sınıf arkadaşlarının psikiyatri ünitesine kabul edildiğini öğrendiklerinde onu deli olarak etiketlemeleri nedeniyle sosyal olarak da izole edilmişti.”

Neal, New York ve New Jersey’de polise suç duyurusunda bulunduğunu ancak müfettişlerin kendisine tanık veya kanıt olmadan davaya devam edemeyeceklerini ve müzik endüstrisindekilerin ise ünlü rapçinin aleyhinde konuşmak istemediklerini söylediğini söyledi.

Dickerson-Neal, müzik endüstrisinde çalışmaya devam etti ve Stress Management’ta iş buldu. Hatta bu sıralarda Combs da onunla yüzleşti. Neal’ın ifadelerine göre; ünlü rapçi dizlerinin üzerine çöktü ve Neal’a saldırdığını inkar ederek kendisine inanması konusunda ısrar etti.

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