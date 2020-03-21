Ünlü ressam Ahmet Güneştekinden Nevruz mesajı

Ahmet Güneştekin, baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı ile ilgili, "Dünyanın yaşadığı küresel salgın bize şu mesajı veriyor: Yeryüzünde herkes eşit ve herkes bu acıyı ortak yaşıyor. Bu yıl tamamen birlik olma zamanı. Newroz bayramı hepimize kutIu ve mutlu oIsun" mesajını verdi.

Ressam Ahmet Güneştekin, Nevruz Bayramı ile ilgili Instagram’dan bir paylaşım yaptı. Güneştekin, sergilerinden oluşan görüntülerin yer aldığı paylaşımda şunları söyledi:

“Newroz renktir; Newroz direniş ve diriliştir. Özgürlüktür, birlikte eşit ve kardeşçe yaşatmaktır. Dil, inanç ve siyasi görüşü ne oIursa oIsun herkesin birlikte sevinç ile baharı karşılama mutluluğudur.

‘HERKES BU ACIYI ORTAK YAŞIYOR’

Yaşadığımız dünya renkleriyle zengindir. Bir rengi yok sayarsak insanlığı yok sayarız.

Dünyanın yaşadığı küresel salgın bize şu mesajı veriyor: Yeryüzünde herkes eşit ve herkes bu acıyı ortak yaşıyor. Bu yıl tamamen birlik olma zamanı. Newroz bayramı hepimize kutIu ve mutlu oIsun…”