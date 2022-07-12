Ünlü Ressam İbrahim Örs Danimarka’da yaşamını yitirdi

Sanat çalışmalarını yaklaşık 45 yıldır Danimarka'nın Kopenhag kentinde sürdüren ve yaz aylarının önemli bölümünü Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık (İasos) Köyü’nde ailesi ile birlikte geçiren Ressam İbrahim Örs yaşamını yitirdi. Uluslararası birçok ödüle sahip Örs’ün cenazesi Türkiye’ye getirilerek Kıyıkışlacık’ta toprağa verilecek.

Yaşar ANTER

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Sanat yaşamını Danimarka'nın Kopenhag kenti ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Köyü'ndeki Antik kent İasos Atölyesi'nde sürdüren evli ve bir çocuk babası 76 yaşındaki ünlü Ressam İbrahim Örs Danimarka'da yaşamını yitirdi.

KIYIKIŞLACIKTA'Kİ EVİNDE TÖREN DÜZENLENECEK

Cenazesi Danimarka'nın Kopenhag kentinden Türkiye’ye getirelecek olan Örs için 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü evinde ressam eşi Boris Örs ve kızı Aslı Örs ile sanatseverlerin katılacağı bir tören düzenlenecek. Örs’ün naaşı tören ve ardından öğle namazını müteakip Milas'ın Kıyıkışlacık Köyü'nde toprağa verilecek.

Bugüne kadar 30'dan fazla ulusal ve uluslar arası resim sergisi açan ve onlarca yarışmada ödül kazanan Örs'ün ölümü sanat dünyasında üzüntü yarattı. İbrahim Örs son olarak 2018 yılında Bodrum Turgutreis'te “sınırı Aşmak” isimli resim sergisini açarak sanatseverlerle bir araya gelmişti.

YAŞAMI:

İbrahim Örs, 1946 da Erzincan’ın Tercan ilçesinde doğdu. 1965 yılında girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden 1971 yılında mezun oldu. 1971 – 1972’de İsveç Dragebyget’de Jorn Nash atölyesinde resim çalışmaları yaptı.

1972 – 1985 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim üyeliği yaptı. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi ve asistanı oldu. 1985’te Danimarka'ya konuk öğretmen olarak gitti, bir süre sonra burayı ikinci vatanı olarak kabul edip Kopenhag'a yerleşti.

1974 yılında İstanbul Sheraton Oteli için açılan yarışmada 160 metrekarelik rölyef ve Bizans mozaik tarzındaki eserleriyle birinci oldu.

1988'de Kopenhag Belediyesi'nin açtığı yarışmada 200 metrekarelik duvar resmiyle birinci oldu. Örs, sanat yaşamını Danimarka ve Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Antik Kent İasos’daki atölyelerinde sürdürüyordu.[1] Sanatçı 06.07.2022 tarihinde yaşamını yitirdi.



SANATI:

Türk kültürü ve klasik Avrupa sanatından, özellikle de barok sanattan esinlenen Örs'ün yay biçimli çizgilerden oluşan özgün bir boyama tarzı vardır. “68 kuşağı” temsilcilerinden olan Örs yağlı boya yapıtlarında ölüdoğa, doğa kesitleri, nesneler, portre ve at başları ile ustalar ve yorumlar gibi konulara yeni anlamlar katar. Sanatçı tuvallerinde açıktan koyuya geçerek ton basamaklarındaki nüanslarla bir perspektif sağlar.

Sanatı kıvrımlı şekiller ve birim tekrarlarla kurgulanmış köktenci bir abartı ve sistematik bir deformasyon zevkiyle de açıklanabilen Örs, yapıtlarında, zemin üzerinde üst üste düzenlediği katmanlar aracılığıyla resme derinlik izlenimi vermiş, sanatın olanaklarını, geleneksel perspektifin dışında kullanmıştır.

‘Eleştirel gerçekçilik' anlayışı içinde yer alan sanatçının resimlerinde 80'lerde bir soyutlama eğilimi başladı. Bir figür sanatçısı olan İbrahim Örs, düşüncelerini, duygularını figürsüz soyutlayamaz. Resimlerinde doğa gözlemi olarak figür sağlamlığı vardır ama doğadan çizim yoktur. Ona göre resim kontrastlar oyunudur, bir resimde ne kadar kontrast varsa, resim o kadar zenginleşir.



KİŞİSEL SERGİLERİ:

1971 Jorn Nash atölyesi İsveç Dragebyget

1972 Glostrup Kunstforening ve Brondby Kunstforening salonları Kopenhak

1982 Galata Sanat Galerisi İstanbul

1983 Kibele Sanat Galerisi Ankara

1984 Galeri Baraz İstanbul

1986 Rampelys Salonu Silkeborg Danimarka

1987 Teşvikiye Sanat Galerisi İstanbul

1990 Galeri BM İstanbul

1992 Kare Sanat Galerisi İstanbul

1994 İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi İstanbul

1994 Kare Sanat Galerisi İstanbul

1997 Kare Sanat Galerisi İstanbul

1997 Turkuvaz Sanat Galerisi İstanbul

1999 Arda Sanat Galerisi Ankara

2000 Galeri PG Art İstanbul

2001 İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi İstanbul

2001 Arda Sanat Galerisi Ankara

2002 Bebek Sanat Galerisi İstanbul

2003 DYO Sanat galerisi İzmir

2004 Artspace Gallery Teşvikiye İstanbul

2005 Galeri PG Art İstanbul

2009 Nurol Sanat Galerisi Ankara

2013 Art350 İstanbul

2014 Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi İzmir

2015 KAV Sanat Galerisi Ankara

2017 Erinç Sanat İstanbul

ÖDÜLLER:

1973 İstanbul Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu'nun onuruna düzenlediği sergi ve yarışmada birincilik ödülü

1974 İstanbul Sheraton Oteli giriş kapısı ve balo salonu için Bizans Mozaiği tarzındaki işleri ile birincilik ödülü

1977 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Açık Hava Sergisi ödülü

1978 İstanbul Görsel Sanatçılar Derneği “1 Mayıs” Yarışmalı Sergisi ödülü

1979 Ankara Devlet Resim Heykel Sergisi başarı ödülü

1979 İstanbul 3 Mayıs Sergisi büyük ödül

1981 DYO “Atatürk’ün Doğumunun 100. yılı” resim yarışması ödülü

1984 İstanbul Günümüz Sanatçıları Sergisi ödül

1985 Enka Resim Yarışması ikincilik ödülü

1988 Kophenag Belediyesi için yaptığı 200 m² lik duvar resmine, duvar resimleri jürisince ödül

1988 Mimar Sinan Anısına yapılan resim yarışmasında birincilik ödülü