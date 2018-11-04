Ünlü ressam Yusuf Katipoğlu yaşamını yitirdi

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Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden yetişen ve bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergiye imza atan, bir süredir de akciğer kanseriyle mücadele eden Katipoğlu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Katipoğlu'nun cenazesi yarın öğlen Kuzguncuk'tan kaldırıldıktan sonra memleketi Trabzon'a götürülecek, İskender Paşa Camii'nde öğlen namazında yapılacak törenin ardından Asi Mezarlığı'na defnedilecek. Yusuf Katipoğlu, çok kısa bir süre önce de eşi Ursula Katipoğlu ile beraber ‘Birikim' adlı sergisini açmıştı.

YUSUF KATİPOĞLU KİMDİR?

1941 yılında Trabzon'da doğdu. DGSA Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden 1968 yılında mezun oldu. Resim çalışmalarını bir süre eğitim kurumlarındaki görevleri ile sürdürdü.

1975'te Trabzon Devlet Güzel sanatlar Akademisi'ni kurdu. 1978'e kadar bu galerinin yöneticiligini üstlendi. Devlet Resim Sergisi dahil yurtiçi ve yurtdisinda pek çok sergiye katıldı.

Ressam Ursula Katipoğlu ile evli olan sanatçı 1981 yılında eğitim kurumlarındaki görevlerini bırakarak Kuzguncuk'a yerleşti. Çalışmalarını Kuzguncuk'taki atölyesinde sürdürdü.