Ünlü ressamdan samimi itiraflar: “Annemi memnun etmek 55 yaşıma kadar sürdü”

Damien Hirst'ün “Cherry Blossoms” başlıklı sergisi Paris'te Fondation Cartier pour l'art contemporain'da 1 Haziran’da sanatseverlerle buluşmaya başladı.

Hirst, 2019’da Paris’teki Fondation Cartier’de Cherry Blossoms’ı sergilemeye davet edildi. Genel müdür Hervé Chandès Instagram’da birkaç yeni tablosuna rastladı ve hızla bir stüdyo ziyareti planladı. Hirst’ün bir Fransız müzesindeki ilk sergisi olan serginin aslında çok daha önce gerçekleşmesi planlanmıştı ancak şimdi açılabildi.

SERGİNİN ÇIKIŞ NOKTASI ANNESİ

Sergi, baştan sona figürasyon ve soyutlama arasında geçiş yapıyor. Hirst eserleri için; “Uzaktan bakıldığında ağaç gibi görünmelerini istedim” diyor. Yeni sergisinin kendi gibi hissettirdiğini anlatan Hirst, serginin çıkış noktasının annesi olduğunu da belirtiyor: “Hayvanları formaldehitte yaparken ‘dünyada yeterince korku var çiçek resimleri yapamaz mısın?’ dedi. Ve Tanrım, 55 yaşıma kadar onu memnun etmeye çalışmıştım.”

Konu, kısmen, Hirst’ün annesinin, o üç ya da dört yaşındayken çiçek açmış bir kiraz ağacını resmetmesiyle ilgili bir anısından kaynaklanıyor: o, lekelerin kopyalanmasının yeterince kolay göründüğünü düşündüğünü hatırlıyor.

ARTIK DÜNYAYI VE KENDİMİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM

Bir dönem uyuşturucu ve alkol sorunları da yaşayan Hirst, yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor: “Sanırım başlangıçta içki, parti ve uyuşturucularla birlikte ölümsüz hissettim. Bu sonsuza kadar sürecek, hiçbir şey beni durduramaz diye düşündüm. Sonra, bu size bir şekilde çarpıyor ve ‘artık o yerde değilim’ diyorsunuz. Dünyayı değiştirmek ve kendimi yeniden keşfetmek istiyorum.”

KİRAZ ÇİÇEKLERİ İLE PANDEMİYE POZİTİF BAKIŞ

Pandemi sürecinde her gün stüdyosuna gidebildiği için kendini kutsanmış hissetmekten bahseden Hirst, Kiraz Çiçekleri’ni pandemiden önce tasarlandığını ve biraz pozitiflik bulma ihtiyacının projeyi teşvik ettiğini belirtiyor:

“Sanırım tereddüt ettim; çünkü benim için biraz beklenmedik. İnsanların ‘çiçek mi çiziyorsun? Neler oluyor?’ gibi soruları oldu. Ama sonra Covid ortaya çıkınca, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu güçlü bir şekilde hissettim. Yaşlandıkça kendime daha çok güveniyorum.”

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