Ünlü ressamların tarzları, yapay zeka ile yaşamaya devam ediyor

Chimera’yı geliştiren Glenn Marshall, bilgisayarların kendi başlarına sanat üretebilecek olmalarından etkilenerek ortaya yeni bir yöntem çıkarıyor. Kendini usta bir ressam olarak hayal etmeyi sevse de Marshall’ın bu konudaki yeteneği oldukça zayıf olduğu için yapay zekanın kendisine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Adını, yalnızca hayal dünyasında yaşayan, gerçekten var olmayan efsanevi canavarın adından alan Chimera tekniği; bir görüntüyü “Salvador Dalí Art” gibi bir metnin iletilmesiyle dönüştürmeye başlıyor. Yapay zeka, nihai kompozisyonu oluşturana kadar metin açıklamasına uyan özellikleri ve şekilleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Kendini bilgisayar artisti olarak konumlandıran Glenn Marshall, sonsuz olasılıklar içinden bir birleşimin ortaya çıkmasının büyüleyici olduğunu söylüyor.