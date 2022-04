Ünlü rock grubu Scorpions’tan Ukrayna’ya destek

Alman rock grubu Scorpions, hit parçaları “Winds of Change”in sözlerini Ukrayna ile dayanışma çerçevesinde değiştirdi.

Grup, Las Vegas konserleri sırasında, parçanın girişinde yer alan Rusya ile ilgili sözlerde değişikliğe gitti.

“Follow the Moskva / Down to Gorky Park” (Moskova’ya gidin/ Gorki Parkı’nın aşağısına) yerine, “Now listen to my heart / It says Ukraine” (Şimdi kalbimi dinle/ Ukrayna diyor) ifadesi kullanıldı.

Grubun vokalisti Klaus Meine yaptığı açıklamada, Ukrayna'da savaşın devam ettiği bir dönemde, Rusya'yı romantik göstermenin doğru olmayacağını düşündüklerinden, böyle bir değişiklik yapma ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

Konserlerde grubun gitaristi Matthias Jabs da Ukrayna bayraklarının renginde gitar kullanıyor.

Soğuk Savaş'ın sona ermesinin simgelerinden olan Berlin Duvarı'nın yıkılmasından esinlenerek, barış dolu bir gelecek hayaliyle yazılan “Winds of Change”, grubun bugüne kadarki en büyük hit parçalarından biri oldu.

Scorpions, 1989'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lenin Stadyumu'nda parçayı 100 bin kişiye söylemişti. Grup son albümleri “Rock Believer”ı Şubat'ta çıkardı.

