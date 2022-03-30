Ünlü rock grubu turnelerini iptal etti: “Yas tutma zamanı”

Ünlü rock grubu Foo Fighters, davulcu ve vokalistleri Taylor Hawkins'in 50 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tüm turne tarihlerini belirsiz bir süreliğine iptal ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü müzisyen Taylor Hawkins’in 50 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Foo Fighters grubu, yas döneminde olduklarını ve planlanan bütün turnelerini iptal ettiklerini açıkladı.

Ölüm haberinden 4 gün sonra açıklanan yeni gelişmeyi, Hawkins’in grup arkadaşları Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Rami Jaffee ve Chris Schiflett resmi sosyal medya hesaplarında duyurdular.

“YAS TUTMA ZAMANI”

Açıklamada, “Foo Fighters, kardeşimiz Taylor Hawkins’in şaşırtıcı kaybıyla yaklaşan tüm tur tarihlerini büyük bir üzüntüyle iptal ediyor. Birbirimizi planladığımız gibi göremeyeceğimiz için üzgünüz ve bu hayal kırıklığını paylaşıyoruz.”

“Bunun yerine, bu zamanı yas tutmak, iyileşmek, sevdiklerimizle yakınlaşmak ve birlikte yaptığımız tüm müzik ve anıların kıymetini bilmek için ayıralım. Sevgilerimizle, Foo Fighters” denildi.

KOLOMBİYA’DA HAYATINI KAYBETTİ

Taylor Hawkins, Kolombiya’daki bir otel odasında hayatını kaybettiği sırada rock grubu, Güney Amerika’da turnedeydi. Davulcunun ölürken kardiyovasküler çöküş yaşadığı bildirildi. İlk toksikoloji raporu da vücudunda 10 farklı ilacın izine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Yaz ayları için de konser programları bulunan Foo Fighters’ın 3 Nisan’da gerçekleşecek Grammy Ödülleri’ndeki performanslarının iptal edilip edilmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Grup, Grammy Ödülleri’nden sonra da dünya turuna çıkacaktı.

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