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Ünlü rock grubu Twisted Sister’ın solisti Dee Snider, Yerebatan Sarnıcı’nda
Ünlü rock grubu Twisted Sister’ın solisti Dee Snider, Yerebatan Sarnıcı’nda
ABD'li heavy metal grubunun solisti Dee Snider, İstanbul'da Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etti.
Kültür Sanat 13 Ağustos 2018 - 14:16

Ünlü rock grubu Twisted Sister’ın solisti Dee Snider’in Yerebatan Sarnıcı’na yaptığı ziyaret tesadüfen öğrenildi.

Radio Eksen’de program yapan Gülşah Güray, Yerebatan Sarnıcı’na oğlunu götürdüğü sırada Snider’e rastladı. Ünlü solistin fotoğrafını çeken Güray, bunu Twitter hesabından paylaştı.

‘İSTANBUL’A GELECEĞİM’

Snider, daha sonra bu fotoğrafın altına bir de yorum yaptı ve “Türk metal camiasına haberi yayın, harika yeni bir albüm yaptım (bir Türk dergisi vasat yorumunu yapsa da) bu albümü dinleyin! Daha sonra bu şehirde rock yapmak için geri geleceğim” dedi.

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