Ünlü rockçı Jack White sahnede evlendi

Ünlü rock grubu White Stripes ile şöhrete kavuştuktan sonra kariyerine solo devam eden ABD'li müzisyen Jack White, önceki gün sahnede evlenerek hayranlarını şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li ünlü müzisyen Jack White, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Olivia Jean ile Detroit’teki konser sırasında evlenerek herkesi şaşırttı.

The White Stripes isimli müzik grubuyla şöhrete kavuşan White, Hotel Yorba isimli şarkı öncesinde kız arkadaşını sahneye çağırdı. Şarkı sözlerinde yer alan “Hadi evlenelim” nakaratı sırasında White bu sözleri Jean’e hitaben söyledi. 46 yaşındaki White’ın sözleri üzerine gözyaşlarına boğulan 32 yaşındaki Jean “evet” dedi.

Çift daha sonra sahne arkasına gittikten kısa bir süre sonra sahneye White’ın yapım şirketinin ortağı Ben Swank ile geri geldi. Swank de çiftin nikahını kıydı.

Daha önce 2 kez evlenen White’ın yeni eşi Jean Black Belles isimli garage goth rock grubunda yer alıyor.

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