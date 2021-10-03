Ünlü rockçı müziği bırakma kararı aldı

Van Halen grubunun ilk solisti olan ve daha sonra kariyerine tek başına devam eden ünlü rock müzisyen David Lee Roth, emekliye ayrıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Van Halen grubunun orijinal vokalisti olan ve kariyerine bir süredir solo devam eden David Lee Roth, ABD basınına konuştu.

Las Vegas Review-Journal’a açıklamalarda bulunan Roth “Artık bırakıyorum. Emekliye ayrılıyorum. Bu ilk ve tek resmi açıklama. Bunu dünyayla paylaşın” dedi.

Van Halen ile birlikte 1970’lerde ve 1980’lerde çalışan ve Dance the Night Away ve Jump gibi hitlerde pay sahibi olan Roth özellikle Eddie Van Halen’ın geçen yıl yaşamını yitirmesinden sonra bu kararı aldığını açıkladı. Roth, “Hayatın ne kadar kısa olduğunu fark ettim ve hatta benim için daha da az zaman kamış olabilir” ifadesini kullandı.

Ocak ayında son kez sahneye çıkma kararı aldığını söyleyen Roth, “Verebileceğim her şeyi verdim. Harikaydı, çok keyifli zaman geçirdim hiç pişmanlığım yok. Hepinizi çok özleyeceğim” dedi.

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