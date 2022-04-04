Ünlü Rus Dansçılar tablosunun ismi Ukraynalı Dansçılar olarak değişti

Birleşik Krallık Ulusal Galerisi'nin ziyaretçileri, pastel tonlarda zarif bir kadın grubunu betimleyen bir Edgar Degas eseri olan Rus Dansçıları'nı bundan sonra görmeye gittiklerinde farklı bir ismi olduğunu görecekler. Ünlü tablonun adı artık Ukraynalı Dansçılar olarak değişti.

Sozcu.com.tr

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Tabloda Ukrayna’nın ulusal renklerinin sarı ve mavisi, dansçıların giydiği saç kurdeleleri ve taşıdıkları çelenklerde göze çarpıyor.

Ulusal Galeri’den bir sözcü şunları söyledi: “Bu tablonun adı uzun yıllardır devam eden bir tartışma konusu ve bilimsel literatürde yer alıyor; ancak mevcut durum nedeniyle son bir ayda buna daha fazla odaklanıldı, bu nedenle resmin konusunu daha iyi yansıtacak şekilde resmin başlığını güncellemenin uygun bir an olduğunu düşündük.”

Şu anda 21 Ukraynalı sanatçı dahil olmak üzere yükselen sanatçıları sergileyen Art Unit’in direktörü Mariia Kashchenko konuyla ilgili şunları söyledi: “Rus sanatı teriminin, kullanışlı olan kolay bir şemsiye terim haline geldiğini anlıyorum, ancak şimdi işleri doğru yapmak gerçekten önemli. Bir Ukraynalı olarak geçmişte Rus olarak adlandırıldığım veya Ukrayna mirasının Rus olarak tanımlandığı zamanlarla karşılaşırdım.”

Geçen ay Alman dergisi Der Spiegel’e yazan Londra’daki Ukrayna Enstitüsü müdürü Olesya Khromeychuk da Birleşik Krallık kültür kurumlarına yönelik eleştirilerde bulundu. Khromeychuk, Rusya Federasyonu’nun şu anki başkanının görmek istediği gibi bölgenin sonsuz bir Rusya olarak kasıtlı veya sadece tembelce yanlış yorumlandığını ileri sürüyor:

Ulusal Portre Galerisi sözcüsü, Degas çalışmasıyla ilgili olarak alınan önlemlere atıfta bulunarak şunları ekledi: “Ayrıca belirli çalışmalar hakkında halktan geri bildirim almaya çok açığız ve sosyal medyada yapılanlar da dahil olmak üzere izleyicilerimiz tarafından paylaşılan yorumlara düzenli olarak yanıt veriyoruz.”

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