Ünlü Rus yazar Eduard Uspensky öldü

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Uspensky, Moskova’da 22 Aralık 1937’de doğdu. 1961 yılında o İkinci Moskova Enstrüman Santrali’nde mühendis olarak üç yıl çalıştı, bundan sonra bir tesisatçı mühendisi olarak Moskova Havacılık Enstitüsü bitirdi. Uspenski’nin ilk kitabı Fedor Amca, Köpeği ve Kedisi ilk kez 1974 yılında Rusça yayınlandı. Ana karakteri çok ciddi olduğu için amca diye çağrılan Fedor, altı yaşında bir çocuktur. Ailesi konuşan kedisi Matroskin’nin evde kalmasına izin vermeyince evi terk eder. Köpeği Sharik’i de yanına alarak Prostokvashino adında bir köye yerleşir. Bir hazine bulduktan sonra Fedor çorba ve patates ile çalışan bir traktör ve kış boyunca ısıtması için taşınabilir güneş satın alır. Kitabın başarılı bir çizgi film uyarlaması da yapıldı. Bununla birlikte Uspensky’nin sonraki kitapları Fedor Amca kadar başarılı olamamıştır.

HAYATININ SON YILLARINA KADAR YAZDI

Uspensky, lisede eserler yazmaya başladı ve hayatının son yıllarına kadar şiir ve hikâyeler yazmaya devam etti. İlk olarak çocuk yazarlığı, “Crocodile Gena ve arkadaşları”, “Cheburashka ve arkadaşları”, “Fyodor Amca, Köpek ve Kedi”, “Prostokvashino’da Tatil” kitapları yazarak popülerlik kazandı. Ouspensky, birçok karikatüre de imza attı.