Ünlü sanatçı genç yaşında yaşamını yitirdi

2018 yılında Grammy Müzik Ödülleri’ne aday gösterilen ve büyük başarı elde eden ünlü şarkıcı Sophie, 34 yaşında Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşamını yitirdi.

Nicki Minaj, Lady Gaga ve Madonna gibi isimlerle çalışan ve birçok sanatçıyla iş birliği yapan Sophie’nin ölümü ile ilgili, “Bu sabaha karşı Atina’da yaşamını yitirdi. Ani bir kaza geçirdiği evinde ölen sanatçının ve ailesinin mahremiyeti önceliğimiz” açıklaması yapıldı.

Sophie Xeon, en iyi dans ve elektronik albüm dalında Grammy’e aday gösterilen ilk trans birey olarak dikkat çekmişti. Sophie Xeon, 2017’de yayınladığı It’s Okay to Cry isimli şarkısında trans birey olduğunu duyurmuştu.