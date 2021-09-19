Ünlü sanatçı hayranına ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Zoe Kravitz, Met Gala'da giydiği elbiseyi eleştiren bir hayranına sert yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Lisa Bonet ve Lenny Kravitz’in kizi Zoe Kravitz, pazartesi günü New York’ta düzenlenen Met Gala’da giydiği kıyafet yüzünden bir hayranıyla atıştı.

Big Little Lies dizisiyle son dönemde gündemde olan Kravitz, Met Gala’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fakat fotoğrafın altına bir hayranı, eleştirel bir yorum yazdı. Yorumda Kravitz’in “açık” ve “bedenini gösteren” bir kıyafet giymesinin rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Kravitz ise bu youma çok sert bir yanıt verdi. Genç oyuncu, “İnsan bedeninden rahatsız olmak beynin yıkanmış olmak demektir. Bu sadece bir beden. Hepimizde var” dedi. Kravitz’in bu yorumu büyük beğeni topladı.