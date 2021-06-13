Ünlü sanatçılar, engelli çocuklar için sahne alacak

Türk müziğinin önde gelen isimleri Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde 25 yıldır zihinsel ve bedensel engelli bireylere hizmet veren Bodrum Sağlık Vakfı yararına Antik Tiyatro'da konser verecek. Vakıf başkanı İbrahim Akkaya ve konserde sahne alacak olan ünlü sanatçı Metin Şentürk, konser ile ilgili SÖZCÜ HaftaSonu'na açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen konsere Bora Gencer, İlham Gencer, Melahat Gülses, Işın Karaca, Yeşim Salkım, Metin Şentürk, Murat Kekilli, Niran Ünsal, Elif Kaya, Emre Altınok, Ayben Ersoy ve İpek Dinç gibi Türk Müziği'nin önemli isimlerin gönüllü destek verecek. Toprak Sergen ve Semih Sergen'in sunuculuk yapacak. Bodrum Sağlık Vakfı'nda eğitim gören engelli bireyleri sık sık ziyaret ederek müzik performansı sergileyen Metin Şentürk şunları söyledi: “Bu ziyaretlerimde hem öğrencilere moral aşılamaya, hem de kendime moral aşılamaya çalışıyorum. Burası benim sık uğradığım bir yer oldu. Sanatçı arkadaşlarım ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz”.

Şu ana kadar yaptıkları hizmetleri anlatan İbrahim Akkaya ise şöyle konuştu; “Bodrum'da yaşayan, tatile gelen ve sık sık vakıftaki engelli bireylerimizi ziyaret eden ünlü sanatçılarımız bu kez çocuklarımız için gönüllü olarak sahne alacaklar. Konserin gelirinin tamamını, bedensel ve zihinsel olarak çoğunluktan farklı olan bu özel insanlara ve ailelerine yardımcı olmak için çalışan Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın hizmetlerinin çoğaltılması için kullanacağız. Gerek fiziksel koşulları gerekse profesyonel kadrosu ile Türkiye'nin en iyi Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi olduğu iddiasında olan vakfımız bugün Avrupa standartlarında hizmet vermektedir.”

ÜRETİME KATKIDA BULUNUYORLAR

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın üretim de yaptığı vurgulayan Akkaya açıklamasının devamında ise, “Vakıfta sadece eğitim vermiyoruz, üretimde yapıyoruz. Vizyonumuz, engellilerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak. Engelli bireylerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmelerini ve kent donatılarının engellilere uygun hale getirilmesini sağlamak ve bunun bir yurttaşlık görevi olduğu bilincini oluşturmaktır. Birbirinden farklı 180 engellimizin hizmet aldığı vakfımızın, Seramik Atölyesi, Mozaik Atölyesi, Müzik Atölyesi, Dans Atölyesi, Tekstil Atölyesi, Reformer Plates Salonu ve Cam Füzyon Atölyelerimizde her zaman hummalı bir tempo görürsünüz. Engelli bireylerimizin, ince motor becerilerinin geliştirmek, yaşam becerilerine katkı sağlamak, becerilerini ortaya çıkarmayı destekleyerek özgüvenlerini artırmak, kendilerini keşfetmelerine katkı sağlamak, engelli bireylerimiz ve ailelerine yeni bir meslek kazandırarak aile bütçelerine destek olmalarını sağlamak amacıyla atölyelerimizde engelli bireylerimiz ve ailelerine hizmet veriyoruz” dedi. Akkaya, herkesi 19 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenecek olan ‘Elvedasız Şarkılar' konsere destek vermeye davet etti.