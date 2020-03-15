Ünlü sanatçılardan sosyal medyada canlı yayın konseri!

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve şarkıcı Haluk Levent, tüm dünyada etkisini gösteren Corona virüs nedeniyle konserlerin iptal edilmesine tepki olarak, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak konser vereceklerini duyurdu.

Tüm dünyada etkisini gösteren Corona virüs (COVİD-19) sebebiyle toplu etkinlikler ve konserler iptal ediliyor. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan piyanist Gülsin Onay ve şarkıcı Haluk Levent, iptal edilen konserlerini sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak verdi.

‘İLK TWİTTER CANLI YAYIN KONSERİM OLACAK’

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk defa Twitter üzerinden canlı yayın konseri verdiğini ifade ederek, “İlk Twitter canlı yayın konserime hoş geldiniz. Bu kez konser salonunda değil evimde ağırlıyorum sizleri.. Yarın iptal edilmiş olan Polonya’da vermem planlanan konserde programda yer alan Chopin Andante Sipanato et Grande Polonaise ile başlıyorum konsere” dedi.

‘BELKİ ŞU GÜNLERDE MORAL OLUR’

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İptal olan konserlerine üzülen dinleyicileri için canlı yayında şarkılar söyleyeceğini ifade eden Haluk Levent, “Bugünlerde konserlerimi bekleyip sonra iptal edilince üzülen dinleyicilerim için yarın akşam bu sayfadan canlı şarkılar söyleyeceğim. Belki şu günlerde moral olur yani umarım olur.” açıklamasında bulundu.