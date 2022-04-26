Ünlü sanatçının hiç görülmemiş eserleri açığa çıkıyor

Figüratif sanat dalında uzmanlaşmış İngiliz ressam Lucian Freud'un daha önceden görülmemiş gravürleri ilk kez yayınlanacak.

Sozcu.com.tr

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2011’de hayatını kaybeden İngiliz sanatçı Lucian Freud tarafından üretilmiş ve daha önce görülmemiş eserler, yeni basılacak bir kitapta yer alacak.

Times’ın haberine göre, önümüzdeki ay çıkacak olan kitap, sanatçının 1930’lardaki ilk lino baskılarından süper model Kate Moss’un gerçek boyutlu çıplak illüstrasyonuna kadar tüm parçalarını anlatan ilk kitap olma özelliğini taşıyor.

Kitap aynı zamanda, sanatçının, parça başına genellikle altı ila dokuz ay sürebilen ve tekrar tekrar gözden geçirilebilen gravürlerini yaratma konusundaki özenli sürecini de ortaya koyacak.



24 Mayıs’ta yayınlanacak kitabın yazarı ve sanat tarihçisi Toby Treves, “Freud, gravürleri üzerinde uzun süre çalışan bir sanatçı olarak son derece yüksek standartlara sahipti. Kitapta açıklığa kavuşturulan ilginç şeylerden biri de, plakayı kazıdıktan sonra geri dönüp küçük revizyonlar yapıp tekrar basılmasını sağlamasıdır” dedi.

Treves, “İnanılmaz olan şey, küçük revizyonların, belki 10 veya 20 satırın gerçek bir fark yarattığını görebilmeniz. Ayrıntılara özen gösteren biriydi, işine yakından bakmak ve çoğu insanın fark edemeyeceği türden ayarlamalar yapmak zorundaydı” diye ekledi.

88 yaşında İngiltere’de vefat eden Freud, aynı zamanda ünlü psikanalist Sigmund Freud’un da torunu.



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