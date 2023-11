Ünlü şarkıcı 65 yaşında yaşamını yitirdi

İngiliz-İrlandalı grup The Pogues'un solisti Shane MacGowan'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Eşi Victoria Mary Clarke, 65 yaşındaki şarkıcı Shane MacGowan’ın ölümünü, Instagram’da, “Hissettiğim kaybı ve onun dünyamı aydınlatan bir gülümsemesine daha duyduğum özlemi anlatmanın hiçbir yolu yok.” sözleriyle paylaştı.

Şarkıcı, Dublin’deki St. Vincent’s Hastanesi’nde enfeksiyon nedeniyle tedavi gördükten sonra 22 Kasım’da taburcu edildi. Ancak Clarke’ın sosyal medya paylaşımlarına göre ünlü solist, uzun süren hastalık dönemini atlatamayarak hayata gözlerini yumdu.

Hastanedeyken MacGowan’ın sağlığı hakkında düzenli güncellemeler sunan eşi, takipçilerine “güzel mesajları ve duaları” için teşekkür etmişti.

1957 yılında İngiltere’nin Kent kentinde İrlandalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen MacGowan, yazlarını güney İrlanda’daki bir çiftlik evinde, geleneksel İrlanda müziğiyle çevrili bir ortamda geçirdi.

1982 yılında Londra’da Peter “Spider” Stacy, Jem Finer ve James Fearnley ile birlikte geleneksel İrlanda halk müziğini punk sesleriyle harmanlayan The Pogues adlı grubunu kurdu.

Bir dizi başarılı albüm ve single yayınlayan The Pogues, İngiliz şarkıcı Kirsty MacColl ile düet yaptıkları 1988 Noel hiti “Fairytale of New York” ile de tanınıyor.

