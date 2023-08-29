Ünlü şarkıcı Adele hayranını korudu

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Las Vegas'taki konserini bir hayranının rahatsız edildiği gerekçesiyle durdurdu.

Sozcu.com.tr

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35 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele, cumartesi gecesi Las Vegas’ta yer alan Caesars Palace’taki konserini, seyircilerden birini “rahatsız eden” bir güvenlik görevlisini azarlamak için durdurdu.

Sosyal medyada paylaşılan olaya ilişkin videoya göre yıldız isim, “Water Under the Bridge” şarkısını söylerken müziği durdurarak ayakta duran bir kişiye neler olduğunu sordu.

Colosseum’da “Adele ile Hafta Sonları” konserlerini gerçekleştiren Grammy ödüllü şarkıcı, “Ben geldiğimden beri ayağa kalkmaktan bu kadar rahatsız olan o gencin durumu ne? Ona neler oluyor?” diye sordu.

Sonrasında da belirli bir izleyiciye hitap ederek kime seslendiğini belirtti. Bunun ardından güvenliğe, “Ne yapıyorsunuz? Neden hepiniz onu rahatsız ediyorsunuz? Onu yalnız bırakır mısın lütfen?” dedi.

“ONU RAHAT BIRAKIN”

Daha sonra adama, “Artık seni rahatsız edemeyecekler canım. Gösterinin tadını çıkarıyorsunuz.” diyerek güvenliğe tekrar “Onu rahat bırakın” diye ekledi.



Olanları kalabalığa anlatan Adele, “Üzgünüm arkadaşlar. Tüm konser boyunca güvenlikten ve arkasında oturan diğer insanlardan rahatsız oldu. Eğlenmek için burada. Hepiniz eğlenmek için buradasınız.” dedi ve “Water Under the Bridge” şarkısına yeniden başladı.

Adele, bir güvenlik görevlisinin biraz fazla sert davrandığını fark eden ilk sanatçı değil. Mayıs ayında da Taylor Swift, performansı sırasında güvenliğe, bir hayranı hakkında “O iyi! Hiçbir şey yapmıyordu!” diyerek bağırdı.

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