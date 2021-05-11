Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü şarkıcı Adele’in acı günü: Babası hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in babası Mark Evans, 57 yaşında bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:10, 11/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Ünlü şarkıcı Adele’in acı günü: Babası hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutlayan ünlü şarkıcı Adele, babasından gelen şok bir haberle sarsıldı. 57 yaşındaki Mark Evans, 2013 yılından bu yana mücadele ettiği bağırsak kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

The Sun’ın haberine göre Adele ve babası uzun yıllardır görüşmüyordu. Evans yıllar önce Adele ve annesini terk etmiş, ünlü şarkıcı verdiği bir röportajda çocukluğunda yaşadığı bu durumun aradığı aşkı bulmasına engel olduğunu anlatmıştı.

Mark Evans.

Evans, müzik kariyerinde büyük bir başarı yakalayan kızıyla yıllar içinde arayı düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı. Evans, milyoner kızına kıyasla kargo şoförlüğü işinden günde 50 sterlin (584 TL) kazanıyordu.

Facebook para
Yayınlanma Tarihi:07:53,