Ünlü şarkıcı çağrı yaptı, kayıp kız bulundu

Ünlü şarkıcı Sophie Ellis-Baxtor, 14 yaşındaki kayıp bir kız için çağrı yaparak kızın bulunmasına yardımcı oldu.

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İngiliz şarkıcı ve besteci Sophie Ellis-Baxtor, 14 yaşındaki Clementine Reardon’ın bulunmasına yardımcı oldu.

43 yaşındaki şarkıcı, 21 Nisan’da kaybolan gencin bulunması için yardım istedi. Polis soruşturmalarını sürdürse de kayıp kızdan herhangi bir iz yoktu.

Sun’ın haberine göre ailesi, Clementine’i kendileriyle iletişime geçmeye ve güvende olduğunu bildirmeye çağırdı ve ortadan kaybolmasını “sıra dışı” olarak nitelendirdi.

Sophie Ellis-Baxtor ise, “Bu bir arkadaşımın kızı, bu yüzden lütfen Clementine’i görürseniz polise bildirin. Muhtemelen Twickenham bölgesinde (Londra) olacak” diyerek kendi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Şarkıcının paylaşımının üzerine David Tennant’la evli olan oyuncu Georgia Tennant da benzer şekilde bir yardım çağrısında bulundu.

Kayıp kız hakkında konuşan polis, “Şu anda zarar gördüğüne dair hiçbir bilgi olmamasına rağmen, ortadan kaybolması karakterine çok aykırı. Clementine’in endişeli ailesi ve polis tarafından sosyal medya üzerinden bir dizi bilgi çağrısı yapıldı, ancak henüz nerede olduğu bilinmiyor. Nereye gitmiş olabileceği veya Londra dışına çıkıp çıkmadığı bilinmiyor. En son mavi Nike eşofman altı ve beyaz bir tişört giydiği düşünülüyor, ancak o zamandan beri kıyafetlerini değiştirmiş olabilir” dedi.

Clementine Reardon sonunda, üç gün ortadan kaybolduktan sonra güvende ve iyi durumda bulundu.

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