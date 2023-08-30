Ünlü şarkıcı Fergie oğlunun doğum gününü böyle kutladı

The Black Eyed Peas grubuyla ünlü olan ve sonrasında müzik kariyerine solo olarak devam eden ünlü şarkıcı Fergie, 10 yaşındaki oğlunun doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Sozcu.com.tr

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48 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Fergie, oğlu Axl’in 10. yaş günü için, oğlunun hem ciddi hem de eğlenceli çekilmiş farklı fotoğraflarından oluşan bir gönderi hazırladı.

“İlgili, eğlenceli, dışa dönük, sevgi dolu, akıllı, konuşkan, yaratıcı süper kahraman tutkunuma. 10. yaş günün kutlu olsun serseri!!! Seni seviyorum Axl Jack” diye yazan ABD’li şarkıcı gönderisine pasta emojisi de ekledi.

ABD’li sinema ve TV oyuncusu Josh Duhamel ile 2004’te çıkmaya başlayan, 2007’de nişanlanan, 2009’da evlenen, 2013’te oğlu Axl’i doğuran ve 2017’de de yaptıkları ortak açıklamayla ayrıldıklarını duyuran Fergie, resmi olarak 2019’da boşanmıştı.

Bunun ardından Duhamel, 2022 yılında, 29 yaşındaki Audra Mari ile evlendi. O sırada Mari’ye yakın bir kaynak, People’a, eski Dünya Güzeli’nin “Josh’tan çocuk sahibi olmayı çok istediğini” ve Axl’i “tanımaya başladığını” söyledi.

Kaynak, “Josh oğluyla çok zaman geçiriyor” dedi ve “Axl’e karşı çok korumacı olduğunu” ve “Audra’nın onunla tanışmasının biraz zaman aldığını” da ekledi.

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