Ünlü şarkıcı Harry Styles’tan hayatına dair samimi açıklamalar

İngiliz şarkıcı Harry Styles, 20 Mayıs'ta çıkacak olan üçüncü solo albümünden önce verdiği bir röportajda, hem eski grubu One Direction ile olan anılarına hem de son zamanlarda yaşadıklarına değindi.

Sozcu.com.tr

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One Direction grubuyla ünlendikten sonra solo kariyerine başlayan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Harry Styles kendi yolundan ilerlemeye devam ediyor. 28 yaşındaki Styles, 20 Mayıs 2022 tarihinde “Harry's House” ismini verdiği üçüncü albümünü yayınlıyor.

Albümden önce 31 Mart tarihinde “As It Was” isimli bir single da yayınlayan Grammy ödüllü şarkıcı, One Direction’da yer aldığı zamanlara dair çeşitli açıklamalar yaptı.

“BİRBİRİMİZE DUYDUĞUMUZ DERİN BİR AŞK GİBİ…”

People’ın haberine göre, Apple Music 1’a konuşan Styles, One Direction’da olduğu için şanslı olduğunu söylüyor. Şarkıcı, “Hepimizin arasında çok büyük bir saygı var. Birbirimizi kontrol altında tutabileceğimiz bir yapıda olduğumuz için ve birbirimize sahip olduğumuz için gerçekten şanslı hissediyorum.”

“Bence buna sahip olmak paha biçilemez. Birlikte bir şeyler yaptığımızda, aramızda çok büyük bir saygı var. Ve bilirsiniz, birbirimize karşı duyduğumuz çok derin bir aşk gibi, sanırım” diyor.

“HAYATIMIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLEMİYORDUM”

Styles ayrıca, Covid-19 pandemisinin kendisinin sadece bir sanatçıdan daha fazlası olduğunun farkına varmasına yardımcı olduğunu da açıkladı…

“Uzun bir süre burada müzik yapmasaydım, şov yapmasaydım, bir şeyler yapmasaydım, hayatımın ne olacağı konusunda çok korkmuştum. Ve sonra pandemide, bunu yapamayacağınız bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ne ne kadar paranız olduğu önemli ne de nerede yaşadığınız. Bunların hiçbir önemi yok. Fark etmiyor. Seyahat edemezsin, bunu yapamazsın, evinin dışına çıkamazsın.”

Ünlü şarkıcı, “Birdenbire müzisyen olmamaya, bir arkadaş, bir erkek kardeş ve bir oğul olmaya zorlandım ve tüm bu şeyler… Aslında en azından bir anlığına buna odaklanmak için biraz şansım varmış gibi hissediyorum ve size söyleyeceğim şu ki, sadece durup bir şeyler hatırlayın. Ve bu çalınmış zamanın size hediye edildiğini fark edin” diye ekledi.

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