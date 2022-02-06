Ünlü şarkıcı Lata Mangeshkar yaşamını yitirdi

Yaklaşık 1 ay önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan "Bollywood Bülbülü" lakaplı ünlü şarkıcı yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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Hayatı boyunca on binlerce şarkı söyleyen, Hindistan’ın en saygın şarkıcılarından biri olan Lata Mangeshkar, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Şarkıcı, corona virüsü test sonucu pozitif çıkmasının ardından Ocak ayında Bombay’da bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yarım yüzyılı aşan olağanüstü bir kariyere sahip olan Mangeshkar, 36 dilde 30.000’den fazla şarkı söylemişti. Hint filmlerinde seslendirdiği sayısız şarkıdan dolayı “Bollywood’un bülbülü” olarak da anılan şarkıcının hayatını kaybetmesi ülkede büyük üzüntü yarattı.