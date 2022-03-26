Ünlü şarkıcı Madonna’dan NFT’ye dev yatırım: ‘Sıkılmış Maymun’a 570 bin dolar ödedi

Son dönemde sosyal medyada fotoşoplu fotoğraflarıyla gündeme gelen ABD'li şarkıcı Madonna, NFT dünyasına girdiğini ve yarım milyon dolardan fazla parayı NFT'ye yatırdığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en ikonik şarkıcılarından biri olan Madonna da sanal dünyadaki NFT alemine giriş yaptı…

“Pop müziğin kraliçesi” olarak bilinen Madonna, son dönemde birçok ünlü ismin satın aldığı Bored Ape (Sıkılmış Maymun) NFT’lerine 570 bin dolar ödediğini duyurdu.

Instagram ve Twitter hesabı üzerinden, “Bored Ape Yacht Club” isimli koleksiyon için yarım milyon dolardan fazla ödediğini söyleyen Madonna, “Sonunda metaverse’e girdim. Kendime ait bir Maymun’um var! Ona ne isim vermeliyim” paylaşımını yaptı.

Daha önce Justin Bieber, Paris Hilton ve Eminem de aynı koleksiyonu satın almıştı. Farklı kostüm ve aksesuarlara sahip maymun çizimlerinden oluşan koleksiyon ünlü isimlerin ilgisini çekiyor. Ocak ayında Kanadalı şarkıcı Bieber, 1.5 milyon dolar değerindeki “sanal sanat eserini” satın almıştı.

Bloomberg’in aktardığı haberde, son yılların en popüler NFT koleksiyonu olan Bored Ape’in 1.4 milyar dolarlık satış yaptığı kayıtlara geçti.

İlginizi Çekebilir Madonna yeni dövmesini Instagram'dan paylaştı