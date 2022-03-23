Ünlü şarkıcı Miley Cyrus’un özel jetine yıldırım çarptı

Ünlü pop şarkıcısı Miley Cyrus'un özel jetine Paraguay tarafındaki kötü hava koşulları sebebiyle yıldırım çarptı. Güney Amerika'daki fırtınanın gazabına uğrayan özel jet, acil iniş yapmak durumunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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29 yaşındaki popçu Miley Cyrus ve ekibi, Güney Amerika turnesi için yolculuk ederken havada kaza geçirdi. Paraguay’ın başkenti Asunción’a gitmekte olan özel jet, yıldırım çarpması sebebiyle acil iniş yaptı.

Durumu iyi olan Miley Cyrus, bir mesaj yayınlayarak hayranlarına güvende ve iyi olduğuna dair bilgi verdi. Instagram hesabından kazaya dair küçük bir video paylaşan ünlü isim, Asunción şehrindeki performansını da iptal etmek zorunda kaldı.

Disney dizisi Hannah Montana’daki rolüyle ünlü olan Cyrus, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapıyor. Renkli kişiliği ve çılgın tavırlarıyla da gündem olan popçu, Black Mirror dizisinde de rol almıştı. Şu aralar turnesi sebebiyle Güney Amerika’yı gezen ünlü popçu, kazadan önce Arjantin’de sahneye çıkmıştı.

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