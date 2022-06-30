Ünlü şarkıcı R. Kelly şantaj ve seks ticareti yapmaktan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ünlü şarkıcı R. Kelly'nin geçen eylül ayında şantaj ve seks ticareti suçlamalarından yargılanmasından sonra cezası belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Asıl adı Robert Sylvester Kelly olan, 55 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı şantaj suçundan ve Mann Yasası’nı sekiz kez ihlal etmekten Eylül 2021’de suçlu bulunmuştu. Kelly’nin cezaı da belli oldu. Ünlü isim, 30 yıl ve 100 bin dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Yedi erkek ve beş kadından oluşan jürinin şarkıcıyı mahkum etmesi iki gün boyunca yaklaşık dokuz saat sürdü. Kararın ardından mahkeme salonunun dışında Avukat Jacquelyn Kasulist, “Bu davadaki mağdurlara sesiniz duyuldu ve sonunda adalet yerini buldu. Hiç kimse onun elinden yaşadıklarını hak etmiyor” dedi.

Savcılar, Yargıç Ann Donnelly’den ünlü şarkıcı için 25 yıldan fazla bir hapis cezası istedi ve Chicago doğumlu şarkıcının suçlarını gizlemek için şöhretine ve parasına güvendiğini belirtti.

R. Kelly, müzik kariyeri boyunca dokuz albüm çıkarıp üç Grammy ödülü kazandı. Ancak hakkında çıkan iddilar üzerine yargılanmaya başladı. Ünlü şarkıcının yargılanma sürecinde 18 yaşından küçük kişilere yaptıklarıyla ilgili iddialar kamuoyunu şoke etmişti.

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