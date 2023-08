Ünlü şarkıcı Rodriguez hayatını kaybetti… Senelerce meşhur olduğundan haberi bile olmamıştı

Oscar ve BAFTA gibi birbirinden prestijli ödülleri alan Bir Şarkının Peşinde (Searching for Sugar Man) belgeselinin kahramanı Rodriguez 81 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatı belgesellere konu olan, senelerce adeta bir şehir efsanesine dönüşen müzisyen Rodriguez, hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının hayatını bu kadar merak konusu haline getiren ise ünlü olduğunu bilmeden yıllarca yaşamış olması…

1970’lerin başındaki iki albüm yapan, Amerika Birleşik Devletleri’nde eleştirmenler tarafından beğenilse de plak satışlarında pek de karşılığını bulamayan Rodriguez, Avustralya’da ve özellikle Güney Afrika’da büyük hayran kitlelerine sahipti. Ne yazık ki bundan senelerce habersiz kaldı.

Ta ki ünlü müzisyenin peşine düşen yönetmen Malik Bendjelloul, 2012’de ‘Bir Şarkının Peşinde’ (Searching for Sugar Man) belgeselini yapıp Rodriguez’in peşine düşene kadar…

Detroitli bir müzisyen olan Rodriguez, sadece soyadıyla performans sergiliyordu. Tam adı ise ailenin altıncı çocuğu olduğu için Sixto Diaz Rodriguez’di. Sixto Diaz Rodriguez, 10 Temmuz 1942’de Detroit’te doğdu. Annesi Maria, o çocukken öldü. Babası Ramon, bir çelik fabrikasında ustabaşı olan bir işçiydi. 16 yaşında gitar çalmaya başladı.

YÜZÜNÜ GÖSTERMEDEN ŞARKILARINI SÖYLEDİ

Bob Dylan’ı andıran tarzıyla dikkat çekti, 2012’de The Times’a “Elbette Dylan’a ilgi duydum” diyerek bu esintileri kabul etti.

Albümlerinin yayınlandığı ve henüz anonim olarak kaldığı dönemde, Detroit’teki Wayne Eyalet Üniversitesi’nde felsefe alanında lisans derecesi aldı.

1960’ların sonlarında Detroit’te barlarda çaldı ve genelde de sırtı seyirciye dönük bir şekilde sahne aldı. Amerikalı müzisyen Dennis Coffey, ilk defa Rodriguez’i dinlediğinde, “Belki de adamın yüzünü göremediğiniz için sözleri dinliyordunuz” diyerek Rodriguez’in şarkılarından övgüyle bahseder.

“Rod Riguez” adı altında yayınlanan single’ı hiçbir başarı yakalayamadı. “Cold Fact” ise eleştirmenlerden olumlu yorumlar almış olmasına rağmen yine satışlarda parlayamadı ve ilk parçası olan “Sugar Man” de seneler sonra hakkındaki bir belgesele adını verdi…

GÜNEY AFRİKA’DA MEŞHUR OLDU

Amerika’da pek tanınmasa da Detroit’te bir işçi ve ofis çalışanı olarak hayatına devam eden Rodriguez, Avustralya’da çoktan meşhur olmuştu. 1979’da turneye çıkması için davet edildi.

Rodriguez’in müziği, Güney Afrika’da ise daha da büyük bir hayran kitlesi bulmuştu. Özellikle ülkenin katı muhafazakar kültüründen rahatsız olan beyaz Güney Afrikalılar arasında ne kadar popüler olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu.

Cape Town plak dükkanının sahibi Stephen Segerman, Oscar ödüllü belgesel ‘Bir Şarkının Peşinde’de, Rodriguez’in popülerliğini, “Güney Afrikalılar için hayatlarının müziğiydi. 70’lerin ortalarında, bir pikap ve bir yığın pop plağı olan rastgele beyaz, liberal, orta sınıf bir eve girdiğinizde ve plaklara göz attığınızda, her zaman ‘Abbey Road’u, Simon ve Garfunkel’i de ve Rodriguez’in “Cold Fact” şarkısını görürdünüz… Bizim için tüm zamanların en ünlü kayıtlarından biriydi. Verdiği mesaj ‘düzen karşıtı olun’du” diye anlattı.

ÖLDÜ SANIYORLARDI, PEŞİNE DÜŞTÜLER

1990’ların ortalarında Segerman, Rodriguez olarak bilinen gizemli sanatçı ve onun nasıl öldüğü hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalıştı. Ancak müzisyenin sahnede kendini öldürdüğünden aşırı dozdan öldüğüne ve hatta kendini yaktığına kadar pek çok söylenti ile karşılaştı. Bu arada Rodriguez’i arayan bir gazeteci olan Craig Bartholomew-Strydom ile güçlerini birleştirdi ve sonunda hâlâ Detroit’te yaşayan şarkıcıyı buldular. Bunu, Rodriguez’in 5 bin kişilik arenalarda kapalı gişe sahne aldığı 1998 Güney Afrika turu izledi.

2009’da The Sunday Telegraph of Britain’a Rodriguez, “Şarkılarımın her bir kelimesini bilen tüm o parlak beyaz yüzleri görmek garipti” dedi.

Güney Afrika turunun ardından İngiltere, İsveç ve diğer ülkelerde de konserler verdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2008’de “Cold Fact” ve 2009’da “Coming From Reality” yeniden yayınlandı.

The Sunday Telegraph’a 2009’da verdiği röportajda, “Benim hikayem sıfırdan zenginliğe bir hikaye değil. Paçavra paçavra ve bundan memnunum. Diğer insanların yapay bir dünyada yaşadığı yerde, ben gerçek dünyada yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Ve hiçbir şey gerçeği yenemez” dedi.

Ünlü şarkıcının 8 Ağustos Salı günü 81 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

