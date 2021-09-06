Ünlü şarkıcı Sarah Harding kanserle mücadelesini kaybetti

39 yaşındaki İngiliz şarkıcı Sarah Harding'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin ünlü müzisyenlerinden ve oyuncularından Sarah Harding hayranlarını yasa boğdu… 39 yaşındaki şarkıcının meme kanseriyle mücadelesini kaybettiği açıklandı.

Girls Aloud isimli grupla İngiltere’de 21 adet Top 10 single’ı bulunan Harding’in ölüm haberini annesi duyurdu. Harding’in ölüm haberi hem sanat camiasında hem de hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Bir döneme damga vuran ve aynı zamanda Girls Aloud grubunun oluşmasında önemli bir pay sahibi olan Spice Girls grubundan Geri Horner, “Huzur içinde uyu Sarah Harding. Dünyaya getirdiğin ışık ve neşe ile hatırlanacaksın” dedi.

Harding’in Girls Aloud’dan ekip arkadaşı Nadine Coyle, “Tamamen yıkıldım!! Bu kız ve benim için ne kadar önemli olduğuna dair kelimeler yok. Birçoğumuzun bu şekilde olduğunu da biliyorum” dedi.

1981 yılında Berkshire’da dünyaya gelen ve müzik kariyeri için okulu bırakan Harding, 2020 yılının Ağustos ayında kanser teşhisi konduğunu söylemişti.

Geçen yıl Ağustos ayında kemoterapiye başladığını söyleyen Harding, “Müthiş annem, ailem ve yakın arkadaşlarım bu süreçte yardım ediyor” demişti.