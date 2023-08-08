Ünlü şarkıcı Sinead O’Connor için İslami cenaze töreni düzenlendi

26 Temmuz tarihinde hayatını kaybeden ve Müslümanlığını ilan ettikten sonra Şüheda Sadakat Davitt ismini alan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor için, İngiltere'nin başkenti Londra'da cenaze merasimi düzenlendi.

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Londra’nın güneydoğusundaki evinde 56 yaşında yaşamını yitiren O’Connor, memleketi İrlanda’da eski evinin bulunduğu Bray kasabasında son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce hayranı, İrlandalı şarkıcı için son görevlerini yerine getirmek üzere kasabanın sokaklarında toplandı.

Ünlü şarkıcının naaşının bulunduğu cenaze aracının yer aldığı kortej, O’Connor’ın eski evinin önünden geçerken kalabalık tezahürat yaptı, alkış tuttu ve şarkılar söyledi. O’Connor’ın bazı hayranları da cenaze aracına pankartlar astı, çiçekler attı.

İslami usullere göre düzenlenen özel törende, İrlanda İslam Merkezi’nden İmam Dr. Ömer Kadri, şarkıcının cenaze namazını kıldırdı.

O’Connor ile 2018’de tanıştığını belirten İmam Kadri, şarkıcının Müslüman kimliğini tanıyıp benimsedikleri için ailesine içten teşekkürlerini sundu.

Sinead O’Connor’ın cenaze törenine İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da katıldı.

Ünlü şarkıcının ailesi tarafından 26 Temmuz’da yapılan açıklamada, “Sevgili Sinead’ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz.” ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, 56 yaşındaki O’Connor’un ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtilmişti.

MÜSLÜMAN OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

“Nothing Compares 2 U” şarkısıyla 90’lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran O’Connor 10 albüm çıkardı.

O’Connor, 2018’de Müslüman olduğunu açıklayarak, “Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam’a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor.” ifadesini kullanmıştı.

İrlandalı şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle “Şüheda Davitt” adını kullanacağını belirtmişti.

​​​​​​​Müzik kariyeri ve yaşamını anlattığı 2021 tarihli otobiyografisinde O’Connor, “Herkes popstar olmak ister ama ben protest şarkıcıyım. Sadece göğsümde çıkarmak istediğim şeyler taşıyorum. Şöhret arzum yok.” demişti.

Londra’ya 23 yıl aradan sonra taşınan O’Connor, iki hafta önceki sosyal medya paylaşımında, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa’yı kapsayan turneye çıkacağı haberini vermişti.

O’Connor, ölümünden önce yaptığı son paylaşımlardan birinde ise geçen yıl 17 yaşında intihar eden oğlunu kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı. (AA)

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