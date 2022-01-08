Ünlü şarkıcı Sinead O’Connor’ın kayıp oğlunun hayatını kaybettiği ortaya çıktı

2018 yılında Müslüman olup Shuhada Davitt adını alan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'un bir süredir kayıp olan 17 yaşındaki oğlu Shane O'Connor'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

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Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla müzik dünyasına damga vuran dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O’Connor’un bir süredir kayıp olan 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği bildirildi.

55 yaşındaki İrlandalı şarkıcı, haberi doğrularken Twitter hesabından yayımladığı mesajında “Güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, hayatımın ışığı, dünyevi mücadelesini bugün bitirmeye karar verdi ve şimdi Tanrı’yla birlikte. Huzur içinde yatsın ve kimse onun yaptıklarını örnek almasın. Bebeğim. Seni çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

Sinead, Shane’e adadığı bir Bob Marley şarkısını da tweetleyerek oğlunu ‘mavi gözlü bebeği’ ve ‘hayatımın ışığı’ olarak nitelendirdi.

Ünlü şarkıcının bu sözleri, 17 yaşındaki oğlunun intihar etmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

O’Connor, 2018 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter’da paylaştığı mesajında hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam’ı seçtiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı Müslüman olduktan sonra Shuhada’ Davitt adını almıştı.

Perşembe günü kaybolan Shane, O’Connor’un dört çocuğundan biriydi.

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