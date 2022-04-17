Ünlü şarkıcı son teklisiyle Guinness rekorunu kırdı

Ünlü pop yıldızı Harry Styles, yeni bir Guinness rekoruna imza attı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

One Direction grubuyla ünlendikten sonra solo kariyerine başlayan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Harry Styles, hit teklisi “As It Was” ile Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

28 yaşındaki pop yıldızı, CNN’in haberine göre, “24 saat içinde Spotify’da en çok dinlenen şarkı (erkek)” rekorunu kırdı.

Şarkı, müzik platformundaki ilk 24 saatinde 16 milyondan fazla kez dinlendi. 1 Nisan’da yayınlanan “As It Was”, ABD dahil 34 ülkede birinci sırada yer aldı.

SON HİTİ İKİ SPOTIFY REKORU KIRDI

Platform, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “‘As It Was’ Spotify’ın 2022’de şu ana kadar tek bir günde en çok dinlenen şarkısı ve Spotify tarihinde bir günde ABD’de en çok dinlenen şarkısı oldu” dedi.

“As It Was”, Styles’ın 20 Mayıs’ta çıkacak olan “Harry’s House” albümünün çıkış single’ı. “Harry’s House”, pop yıldızının One Direction adlı erkek grubundan ayrılmasından bu yana üçüncü solo albümü olacak.

Şarkının cuma günü yayınlanan ve 70’lerden ilham alan müzik klibi 62 milyondan fazla izlendi. Tanu Muino’nun yönettiği video, pırıltılı kırmızı bir kıyafet giymiş Styles’ı mavi giyinmiş bir kadınla dans ederken gösteriyor. Işıltılı giysiler, İspanyol moda tasarımcısı Arturo Obegero tarafından tasarlandı.

Styles’ın YouTube hesabına göre video, “Ukrayna’dan yaratıcı bir ekip tarafından sevgiyle hazırlandı.”



Aynı rekoru, başka bir İngiliz şarkıcı-söz yazarı kadın da kadın sanatçılar dalında elinde tutuyor. Guinness’e göre, Adele, “Easy on Me” adlı şarkısıyla bir günde Spotify’da 19 milyondan fazla kez dinlendi.

Harry Styles, şu sıralar müzik ve sanat festivali olan Coachella 2022’de sahne alıyor.

İlginizi Çekebilir Harry Styles üçüncü solo albümünü duyurdu

İlginizi Çekebilir Harry Styles'dan dikkat çeken pozlar