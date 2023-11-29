Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in kariyeri ve ilişkileri Harvard’da ders oluyor

Pop yıldızı Taylor Swift'in hayatı, dünyanın en prestijli üniversitelerinden birine konu oluyor...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'li ünlü müzisyen Taylor Swift gündemden düşmüyor… Biletleri aylar öncesinden tükenen Eras Tour ile rekorları altüst eden 33 yaşındaki Swift'in bu turne sayesinde milyarder olduğu açıklanmıştı.

Şimdi de ünlü şarkıcının müzikal etkisi, dünyanın en prestijli okullarından biri olan Harvard Üniversitesi’nde işlenecek. Harvard, Swift’in hayatı ve kariyerinin yanı sıra hayran kültürünü de işleyecek bir ders sunuyor.

“Taylor Swift and Her World”ün baharda başlaması planlanıyor. Harvard, dersin Dolly Parton da dahil olmak üzere Swift’in yolunu açan kadın sanatçıları inceleyeceğini söyledi.

Ancak ders tamamen entelektüel olmayacak. Harvard’da İngilizce profesörü olan ve bu dersi veren Stephanie Burt, TMZ’ye, “İlişkileri hakkında şarkılar yazıyor, bu yüzden biz de onun ilişkileri hakkında konuşacağız.” dedi.

Bununla birlikte ünlü şarkıcıyı müfredatına alan sadece Harvard Üniversitesi değil. Florida Üniversitesi ve New York Üniversitesi de ünlü şarkıcının müzikal kariyerine dair dersler işliyor.

İlginizi Çekebilir Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in 1,4 milyar TL'lik evi gündem oldu

İlginizi Çekebilir Genç şarkıcı Taylor Swift çıktığı turne sayesinde dolar milyarderi oldu